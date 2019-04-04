Підозрюваний в замовленні вбивства Гандзюк досі без електронного браслета

"Зі мною зв'язувались представники поліції, які займаються браслетами, я думаю що на завтра він буде в мене на руці"

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, який підозрюється у замовленні вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, через 2 дні після суду досі не одягнув електронний браслет.

На питання, чи має Мангер на собі браслет, він сказав: "Зі мною зв'язувались представники поліції, які займаються браслетами, я думаю що на завтра він буде в мене на руці", повідомляє "Громадське".

"Сьогодні були суди... був суд о 14:00, о 15:30... (у поліції) пояснили це тим, що ще не отримали саме рішення суду", - додав Мангер.

Громадське звернулось до речника Національної поліції Ярослава Тракала з проханням прокоментувати слова Мангера. Однак, Тракало пообіцяв дати пояснення згодом.

Нагадаємо, що 3 квітня Шевченківський суд Києві зобов'язав Мангера вдягнути електронний браслет та здати електронні паспорти.