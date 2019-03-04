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Суд зобов'язав Мангера носити електронний браслет

Узяти підозрюваного під варту, як клопотала прокуратура, суд відмовився
Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення вдягти електронний браслет на підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, голову Херсонської облради Владислава Мангера і забрати у нього закордонні паспорти. Строк дії запобіжного заходу — 60 днів, до 1 червня.
Суд зобов Фото:Владислав Мангер

Водночас суд відмовив у клопотанні прокурора щодо зміни запобіжного заходу із застави на тримання під вартою. Про це повідомляє "Громадське".

Владислав Мангер, у свою чергу, заявив що не задоволений рішенням суду і буде його оскаржувати.

Зазначимо, судове засідання тривало з 13:00 години 2 квітня.

Раніше адвоката родини Гандзюк Євгенію Закревську видалили з процесу щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.

Суд на місяць відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради - до 6 квітня 2019 року.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

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03 04 2019 10:16
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