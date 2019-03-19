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Підпал магазину Roshen: поліція затримала ще одного підозрюваного

Правоохоронці переглянули відеозаписи з камер спостереження та встановили особи підозрюваних
Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у підпалі магазину Roshen в Оболонському районі Києва.
Підпал магазину Roshen: поліція затримала ще одного підозрюваного Фото: Інформатор

За словами начальника Оболонського управління поліції Віталія Бикова правоохоронці переглянули відеозаписи з камер спостереження та встановили особи підозрюваних.

"Як з’ясувалось, одного зі зловмисників вже затримали 18 березня, коли він підпалив фасад магазину в Печерському районі столиці. У ході оперативно-розшукових заходів оперативники затримали і його спільника у підпалі в нашому районі", – інформує 19 березня прес-служба столичної поліції.

За даними поліції правопорушником є непрацюючий уродженець Хмельницької області, 1964  року народження, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.

Нагадаємо, у Києві двічі за два дні спалахувала пожежа в магазині Roshen - 17 та безпосередньо 18 березня.
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19 03 2019 17:17
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