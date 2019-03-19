Підпал магазину Roshen: поліція затримала ще одного підозрюваного

Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у підпалі магазину Roshen в Оболонському районі Києва.

За словами начальника Оболонського управління поліції Віталія Бикова правоохоронці переглянули відеозаписи з камер спостереження та встановили особи підозрюваних.

"Як з’ясувалось, одного зі зловмисників вже затримали 18 березня, коли він підпалив фасад магазину в Печерському районі столиці. У ході оперативно-розшукових заходів оперативники затримали і його спільника у підпалі в нашому районі", – інформує 19 березня прес-служба столичної поліції.

За даними поліції правопорушником є непрацюючий уродженець Хмельницької області, 1964 року народження, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.