CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці затримали ще одного підозрюваного у підпалі магазину Roshen в Оболонському районі Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підпал магазину Roshen: поліція затримала ще одного підозрюваного
Правоохоронці переглянули відеозаписи з камер спостереження та встановили особи підозрюваних
Фото: Інформатор
За словами начальника Оболонського управління поліції Віталія Бикова правоохоронці переглянули відеозаписи з камер спостереження та встановили особи підозрюваних.
"Як з’ясувалось, одного зі зловмисників вже затримали 18 березня, коли він підпалив фасад магазину в Печерському районі столиці. У ході оперативно-розшукових заходів оперативники затримали і його спільника у підпалі в нашому районі", – інформує 19 березня прес-служба столичної поліції.
За даними поліції правопорушником є непрацюючий уродженець Хмельницької області, 1964 року народження, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.
Нагадаємо, у Києві двічі за два дні спалахувала пожежа в магазині Roshen - 17 та безпосередньо 18 березня.
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