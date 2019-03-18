У Києві двічі за два дні горів магазин Roshen, - ВІДЕО

Сьогодні, 18 березня, пожежа почалася в магазині на Хрещатику

У Києві двічі за два дні спалахувала пожежа в магазині Roshen - 17 та безпосередньо 18 березня.

Невідомий кинув якусь речовину в бік магазину, унаслідок чого зайнялася пожежа, повідомляє "Інформатор".

Втім уже до приїзду пожежників працівники магазину самостійно її загасили. Пожежа спалахнула із зовнішнього боку магазину, на незначній площі. Ніхто не постраждав.

У столичній поліції деталей ситуації поки що не знають.

Вчора, 17 березня, схожа ситуація трапилася в магазині Roshen в Оболонському районі Києва. У магазин кинули невідому речовину, після чого спалахнула пожежа. Її вилучили та передали на експертизу. Поліція відкрила провадження за статтею умисного пошкодження майна.

Також, пожежа в магазині Roshen в Дарницькому районі столиці сталася 15 лютого. Постраждалих в результаті інциденту немає.