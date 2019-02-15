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У Києві горів магазин Roshen

О 16:09 пожежу було локалізовано, а о 16:13 - ліквідовано
У Києві виникла пожежа в магазині Roshen на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі столиці.
У Києві горів магазин Roshen Фото:ДСНС

Про це повідомляє спільнота Київ Оперативний в Facebook, оприлюднивши відео.

У свою чергу столичне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляє, що загоряння виникло на зовнішній стороні магазину на площі 5 кв.

Повідомляється, що о 16:09 пожежу було локалізовано, а о 16:13 - ліквідовано.

Загиблих і травмованих немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що 13 лютого біля станції метро "Лівобережна" загорілися кіоски. Постраждалих унаслідок пожежі немає.

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15 02 2019 18:56
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