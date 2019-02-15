CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві виникла пожежа в магазині Roshen на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі столиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві горів магазин Roshen
О 16:09 пожежу було локалізовано, а о 16:13 - ліквідовано
Фото:ДСНС
Про це повідомляє спільнота Київ Оперативний в Facebook, оприлюднивши відео.
У свою чергу столичне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляє, що загоряння виникло на зовнішній стороні магазину на площі 5 кв.
Повідомляється, що о 16:09 пожежу було локалізовано, а о 16:13 - ліквідовано.
Загиблих і травмованих немає. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що 13 лютого біля станції метро "Лівобережна" загорілися кіоски. Постраждалих унаслідок пожежі немає.
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