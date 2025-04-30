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ПОЛІТИКА

Підписання важливої угоди між Україною та США стикається з труднощами

30 квітня 2025, 18:49
Підписання важливої угоди між Україною та США стикається з труднощами
Вашингтон хоче одночасно підписати як рамкову угоду, так і окрему, детальнішу про інвестиційний фонд, який керуватиме доходами від видобутку корисних копалин.

Підписання рамкової угоди про використання ресурсів між Україною та США може бути під загрозою зриву.

Про це повідомляє Financial Times.

Як пише видання, коли літак з першою віцепремʼєркою України Юлією Свириденко вже вирушив до США, представники американського міністра фінансів Скотта Бессента сказали їй, що вона повинна "бути готова підписати всі угоди або повернутися додому".

Як заявили два українські посадовці, Вашингтон хоче одночасно підписати як рамкову угоду, так і окрему, детальнішу про інвестиційний фонд, який керуватиме доходами від видобутку корисних копалин.

Ще одне джерело FT, обізнане з позицією США, заявило, що переговори про угоду не завершилися, оскільки Україна нібито спробувала "переглянути умови" документа, узгоджені на вихідних.

А ось українські джерела пояснили виданню, що інформація США є неточною, і що Київ не може підписати обидва документи в середу. Адже угода про фонд має бути ратифікована Верховною радою перед підписанням.

Раніше повідомлялось, що Україна готова вже у середу, 30 квітня, підписати угоду про корисні копалини зі США. Міністерка економіки Юлія Свириденко вже прямує до Вашингтона для підписання.

СШАкорисні копалиниугода

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