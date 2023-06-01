Підраховано, скільки грошей росіяни витратили на нічну атаку по Києву

Лише одна ракета коштує $1-2 млн.

російські окупанти витратили на нічну атаку ракетами "Іскандер" по Києву 1 червня 17 мільйонів доларів. Це стає зрозумілим, якщо підрахувати вартість випущених по столиці ракет.

Про це пише Military Media Center.

Так, російські загарбники запустили по Києву в ніч проти 1 червня 10 ракет "Іскандер". Усі ворожі цілі були збиті силами ППО. Йдеться про сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К". Зауважимо, що одна ракета "Іскандер-М" коштує до 2 млн дол. Ракета "Іскандер-К" дещо дешевша і її вартість – 1 млн дол. Тобто, загалом окупанти витратили 17 млн дол.

Нагадаємо, що вночі у четвер російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, випустивши 10 балістичних та крилатих ракет "Іскандер". Сили протиповітряної оборони збили всі ракети, проте внаслідок падіння уламків загинули дві жінки та одна дитина.