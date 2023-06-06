Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС – "Енергоатом"

Окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної станції, проте ситуація зараз контрольована.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатома".

"Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

Компанія зазначила, що вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб ЗАЕС отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатьно для потреб станції.

"Енергоатом моніторить ситуацію і слідкує за діями окупантів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ. Про будь які зміни буде оперативно повідомлено", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. На Херсонщині розпочалася евакуація населення.