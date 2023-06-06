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Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС – "Енергоатом"

06 червня 2023, 09:23
Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС –
Фото: Getty Images
Окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної станції, проте ситуація зараз контрольована.  

Про це повідомила пресслужба "Енергоатома".

 "Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні. 

Компанія зазначила, що вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб ЗАЕС отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатьно для потреб станції.

"Енергоатом моніторить ситуацію і слідкує за діями окупантів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ. Про будь які зміни буде оперативно повідомлено", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. На Херсонщині розпочалася евакуація населення.

ЗАЕСКаховська ГЕСвійна в Україніросія окупанти

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