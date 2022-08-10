RSS
НОВИНИ

Підрив Керченського мосту дозволить ЗСУ посилити контрнаступ - експерт

Ольга
Матарикіна
Якщо росіяни перекинуть свої війська, яких і так небагато, щоб захистити ці напрямки, вони послаблять свої позиції
Підрив Керченського мосту дозволить ЗСУ посилити контрнаступ - експерт Фото: Михайло Подоляк Twitter
Вибух на Керченському мосту в Криму, ймовірно, є добре спланованою акцією українців, яка дозволить ЗСУ посилити контрнаступ.
 
Таку думку висловив в інтерв’ю чеському виданню Novinky аналітик з безпеки та колишній радник міністра оборони Чехії Мілан Мікулецький.
 
"Ми чітко бачимо тут результат добре спланованої та якісно проведеної акції української армії", - переконаний експерт.
 
Він вважає, що негайного руйнування російського фронту по всій довжині внаслідок руйнування мосту навряд чи можна очікувати, але в довгостроковій така перспектива є величезною.
 
"Бойовими діями російської армії вже давно керують не професійні військові, а відчайдушні цивільні - президент путін, міністр оборони шойгу та люди з "оточення" путіна, які вийшли зі спецслужб. Я думаю, що зараз, коли постачання через Кримський міст опиниться під загрозою, вони захочуть посилити сухопутний шлях до Криму, тобто Мелітополя зокрема, але також Маріуполя", - припускає Мікулецький. 
Він скептично ставиться до здатності росіян швидко відремонтувати таку велику споруду, як Керченський міст, а доставка техніки морем не може здійснюватися так швидко.
 
На думку експерта, якщо росіяни перекинуть свої війська, яких і так небагато, щоб захистити ці напрямки, вони послаблять свої позиції деінде. Українці ж натомість можуть скористатися цим і атакувати в такому слабкому місці. Росіяни відреагують, перекинуть туди свої війська, щоб запобігти краху свого фронту, але знову ослаблять фронт на інших напрямках.
 
"Нескінченна карусель, де солдатів ніде не вистачає, і їх постійно кудись перекидають. Точно так само, як нацистська Німеччина влітку 1944 року", - провів паралель Мікулецький.
 
Мікулецький також наголосив на тому, що вибух на Кримському мосту став величезним шоком для морального духу росіян, як солдатів, так і цивільних, адже на російському телебаченні Кримський міст представили як "неприступний", його охороняли найсучасніші російські протиракетні комплекси, спецпризначенці, а "тепер таке фіаско".
 
"Напевно зараз ми побачимо бажання путіна помститися - так було завжди після якихось українських успіхів - тобто терористичні атаки на українські міста, на мирне населення. Можливо, якийсь поспішний крок путіна в бік ескалації", - зазначив експерт.
 
Щодо часу вибуху, то Мікулецький сумнівається, що Україна чекала дня народження путіна, "можливо, лише зараз українці отримали зброю, яка давала їм змогу вдарити" (сам експерт схилявся вранці до версії ракетного удару).
 
Можливо, розмірковує Мікулецький, ЗСУ вирішили, що настав час відкинути росіян і змусити їх відвести війська з іншої ділянки фронту. Можливо, це демонстрація лукашенку, що нерозумно надавати територію для нападу росії на Україну.
 
Експерт шкодує, що вибух не стався на кількасот метрів далі і не завалилася та частина, під якою проходять кораблі. Адже це зупинило б російські кораблі, які зараз перебувають в Азовському морі.
 
За будь яких умов, додає експерт, символізм цього "подарунку путіну" є важливим для української і, в негативному сенсі, російської моралі та пропаганди.
 
Як повідомлялося, вранці 8 жовтня 2022 року стався вибух на Кримському мосту. Його було виведено з експлуатації.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 10 2022 16:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
путінський дружбан склав "список вбивств" західних політиків та посадовців. Огляд російської медіапропаганди від Джулії Девіс

путінський дружбан склав "список вбивств" західних політиків та посадовців. Огляд російської медіапропаганди від Джулії Девіс

Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер

Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер

God Save the King. Згадуємо сльози, овації та другі шанси найшляхетнішої легенди тенісу Роджера Федерера

God Save the King. Згадуємо сльози, овації та другі шанси найшляхетнішої легенди тенісу Роджера Федерера

путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон

путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон

Прикре ядерне самогубство. росія може використати ядерну зброю, але є великі сумніви, що та долетить до України

Прикре ядерне самогубство. росія може використати ядерну зброю, але є великі сумніви, що та долетить до України

Наступ України в Херсоні та Харкові нагадав провал росії у першій частині операції "Барбаросса". 5 факторів, які допомагають українцям перемагати росіян на полі бою - генерал Мік Раян

Наступ України в Херсоні та Харкові нагадав провал росії у першій частині операції "Барбаросса". 5 факторів, які допомагають українцям перемагати росіян на полі бою - генерал Мік Раян

Коронки російської імперії. росіяни копіюють найогидніші практики і своїх предків, і нацистів

Коронки російської імперії. росіяни копіюють найогидніші практики і своїх предків, і нацистів

путіна слід засудити до смертної кари за військові злочини в Україні. Погляд американського консерватора д-ра Майкла Рубіна

путіна слід засудити до смертної кари за військові злочини в Україні. Погляд американського консерватора д-ра Майкла Рубіна

Віталій Портніков отримав премію імені Василя Стуса. 5 премій українського ПЕН як корисна нотатка для тих, у кого розбігаються очі у книжкових крамницях

Віталій Портніков отримав премію імені Василя Стуса. 5 премій українського ПЕН як корисна нотатка для тих, у кого розбігаються очі у книжкових крамницях

Ядерний балаган росії є ознакою паніки. Піддатися шантажу путіна було б безглуздям - Еліот А. Коен

Ядерний балаган росії є ознакою паніки. Піддатися шантажу путіна було б безглуздям - Еліот А. Коен

З 60-річчям, Джеймсе Бонд. 7 заповідей продюсера Брокколі та 10 цікавих фактів про "Доктора Ноу"

З 60-річчям, Джеймсе Бонд. 7 заповідей продюсера Брокколі та 10 цікавих фактів про "Доктора Ноу"

Ковідна атака. Світ готується до жовтневого піку та нас запрошує

Ковідна атака. Світ готується до жовтневого піку та нас запрошує

Провідні пропагандони путіна визнають, що хочуть "сумувати та панікувати" через Україну –Джулія Девіс

Провідні пропагандони путіна визнають, що хочуть "сумувати та панікувати" через Україну –Джулія Девіс

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Чому Ізраїль не став та не стане на бік України. Російська ментальність, "чорна легенда" та нескінченні вибори

Чому Ізраїль не став та не стане на бік України. Російська ментальність, "чорна легенда" та нескінченні вибори

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.