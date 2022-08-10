НОВИНИЗруйнована частина дорожнього полотна
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Пожежа на Кримському мосту: горять цистерни з паливом
Фото: Повітряні сили ЗСУ
На Кримському мосту, який з'єднує росію і тимчасово окупований український Крим, горять цистерни з пальним та зруйнована часина дорожнього полотна.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.
"Ранок на кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйновано частину дорожнього полотна! Все буде Україна!", - йдеться в дописі.
Рух Кримським мостом повністю зупинений, на АЗС півострова - величезні черги.
Раніше, вранці 8 жовтня 2022 року, російські ЗМІ з посиланням на "владу" тимчасово окупованого Криму повідомили про пожежу на мосту.
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08 10 2022 08:38 МЕДІА
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