Пожежа на Кримському мосту: горять цистерни з паливом

Зруйнована частина дорожнього полотна

На Кримському мосту, який з'єднує росію і тимчасово окупований український Крим, горять цистерни з пальним та зруйнована часина дорожнього полотна.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

"Ранок на кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйновано частину дорожнього полотна! Все буде Україна!", - йдеться в дописі.

Рух Кримським мостом повністю зупинений, на АЗС півострова - величезні черги.

Раніше, вранці 8 жовтня 2022 року, російські ЗМІ з посиланням на "владу" тимчасово окупованого Криму повідомили про пожежу на мосту.