Підтримка республіканців щодо впливу Маска в адміністрації Трампа значно знизилася – опитування

Крім того, нове опитування показало, що серед американців погіршилося ставлення до Трампа та Венса.

Частка республіканців, які хочуть, щоб мільярдер Ілон Маск мав значний вплив в адміністрації президента США Дональда Трампа, суттєво знизилася за останні місяці.

Про це повідомляє The Hill.

Згідно з опитуванням The Economist/YouGov, проведеному через кілька днів після виборів у листопаді 2024 року, 47% опитаних республіканців підтримували “багато впливу” Маска в адміністрації Трампа, тоді як 29% хотіли б, щоб мільярдер мав “трохи впливу”, а 12% - щоб не мав “взагалі ніякого”.

Однак сьогодні частка республіканців, які сказали, що хочуть, аби Маск мав великий вплив, суттєво знизилася — до 26%. Тим часом 43% республіканських респондентів хочуть, щоб Маск мав “невеликий” вплив, а 17% — щоб мільярдер не мав жодного впливу в адміністрації президента США, згідно з результатами нового опитування The Economist/YouGov, оприлюдненими в середу, 5 лютого.

Опитані демократи і незалежні виборці також демонструють меншу підтримку впливу Маска в адміністрації Трампа (лише 6% із кожної групи підтримали вплив мільярдера). У листопаді 2024 року 15% демократів і 26% незалежних казали, що хочуть, аби Маск мав “великий” вплив в адміністрації.

Загалом 13% опитаних американців хочуть, щоб Ілон Маск зберігав “великий” вплив на адміністрацію Трампа (34% у листопаді), тоді як 25% підтримали “невеликий” вплив (22% у листопаді), а 46% сказали, що не хочуть “жодного” впливу мільярдера в адміністрації президента США (у листопаді таких респондентів було 30%).

Крім того, нове опитування показує, що американці менш прихильно ставляться до самого Трампа і віцепрезидента Джей-Ді Венса, порівняно з результатами опитування минулого тижня, проведеного після їхнього першого тижня перебування на посадах.

48% респондентів ставляться до Трампа позитивно і такий же відсоток — негативно. Минулого тижня опитування показувало, що приблизно 50% респондентів ставилися до президента прихильно, а 48% - неприхильно.

Прихильне ставлення до Венса впало більш суттєво за останній тиждень. Минулого тижня 45% респондентів ставилися до віцепрезидента позитивно і 43% - негативно; цього тижня 40% — позитивно і 47% — негативно.

Нове опитування охопило 1 604 американці та проводилося 2-4 лютого 2025 року. Похибка становить 3,2%.

Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск офіційно працює під керівництвом президента США Дональда Трампа як спеціальний державний службовець.