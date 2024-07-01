Підтримка України – не благодійність, а інвестиція у безпеку Європи – МЗС Німеччини
Це внесок у безпеку країн Європи на тлі російської загрози.
Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, пише новинни портал Tagesschau.
Під час конференції зі стратегії національної безпеки в Берліні міністерка заявила, що необхідно захищати "кожен квадратний сантиметр Європи і нашу свободу".
За словами Бербок, її дратують дискусії, коли допомогу Україні розглядають як "благодійний жест".
"Насправді вона є інвестиціями у нашу власну національну безпеку на захист миру та свободи", - сказала вона.
Очільниця МЗС додала, що не може бути більшого національного інтересу, ніж внесок у власну безпеку.
Німеччина і далі допомагає Україні в її боротьбі проти росії.
Так, цього року дві третини збройного експорту Німеччини призначені для України.