Підтримка України – не благодійність, а інвестиція у безпеку Європи – МЗС Німеччини

Допомога Україні - це не благодійний жест.

Це внесок у безпеку країн Європи на тлі російської загрози.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, пише новинни портал Tagesschau.

Під час конференції зі стратегії національної безпеки в Берліні міністерка заявила, що необхідно захищати "кожен квадратний сантиметр Європи і нашу свободу".

За словами Бербок, її дратують дискусії, коли допомогу Україні розглядають як "благодійний жест".

"Насправді вона є інвестиціями у нашу власну національну безпеку на захист миру та свободи", - сказала вона.

Очільниця МЗС додала, що не може бути більшого національного інтересу, ніж внесок у власну безпеку.

Німеччина і далі допомагає Україні в її боротьбі проти росії.

Так, цього року дві третини збройного експорту Німеччини призначені для України.