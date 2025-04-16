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ПОЛІТИКА

Підтримка Зеленського з боку ЄС розлютила президента США – Politico

16 квітня 2025, 15:29
Підтримка Зеленського з боку ЄС розлютила президента США – Politico
Трамп був розлючений "закоханою" реакцією Європи на українського лідера.

Президент США Дональд Трамп розгнівався через публічну підтримку президента України Володимира Зеленського з боку лідерів ЄС після суперечки в Білому домі. Це стало одним із факторів, що вплинув на рішення припинити допомогу Україні.

Про це повідомляє Politico.

Після візиту до США, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III.

За інформацією американських чиновників, президент США Дональд Трамп був розлючений не лише самою зустріччю Зеленського з Чарльзом III, а й "закоханою" реакцією Європи на українського лідера.

Один із британських представників Politico повідомив, що команді Трампа "не сподобалося, як це виглядало те, як виникла вся закоханість", що, за їхніми словами, і могло підштовхнути британську сторону до жорсткішої позиції щодо Києва - зокрема, до тиску на Україну взяти участь у перемовинах найближчими днями із Вашингтоном.

Дональд ТрампЄвросоюзВолодимир Зеленський

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