Підтримуємо Україну до перемоги – президент Євроради

Очільник Європейської ради Шарль Мішель зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським на саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді.

Про це Шарль Мішель написав в X (Twitter).

"Жодного плану Б щодо підтримки України. Лише план А — непохитна підтримка стільки, скільки потрібно, поки Україна не переможе", - йдеться в дописі.

Він додав, що Євросоюз готує додатковий потужний пакет підтримки для довгострокових відносин.