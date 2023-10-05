Підтримуємо Україну до перемоги – президент Євроради
05 жовтня 2023, 20:53
@CharlesMichel
Очільник Європейської ради Шарль Мішель зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським на саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді.
Про це Шарль Мішель написав в X (Twitter).
"Жодного плану Б щодо підтримки України. Лише план А — непохитна підтримка стільки, скільки потрібно, поки Україна не переможе", - йдеться в дописі.
Він додав, що Євросоюз готує додатковий потужний пакет підтримки для довгострокових відносин.Нагадаємо, що Італія незабаром передасть Україні 8-й пакет допомоги.