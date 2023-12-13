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ПОЛІТИКА

Підтримуйте Україну "стільки, скільки буде потрібно" – закликає глава Єврокомісії

13 грудня 2023, 12:41
Підтримуйте Україну
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Саміт лідерів ЄС має схвалити 50 млрд євро Києву та початок переговорів про членство.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Європейський Союз підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Про це повідомляє Reuters.

"Оскільки війна затягується, ми маємо довести, що означає підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - сказала фон дер Ляєн у Європейському парламенті перед самітом лідерів країн ЄС, який пройде 14-15 грудня.

Єврокомісія запропонувала, щоб цього тижня саміт ухвалив рішення розпочати переговори про членство України в ЄС, як тільки вона виконає чотири невиконані умови, викладені раніше для реалізації надій Києва на ЄС. Представник ЄС у Брюсселі припустив, що це може статися у березні.

Фон дер Ляєн заявила, що закони, прийняті Україною минулого тижня, у тому числі про національні меншини, питання, підняте Угорщиною, виконують три з завдань, а це означає, що не вистачає тільки одного: нового закону про лобіювання, покликаного приборкати олігархів.

Україна очікує від саміту позитивного сигналу про своє майбутнє в Європейському Союзі та бюджетну допомогу, оскільки країна дедалі більше виснажується після майже двох років війни проти російського вторгнення.

Хоча чиновники ЄС заявляють, що можуть обійти опір Угорщині пропозиції надати Україні 50 млрд євро як економічну допомогу до 2027 року, просування європейських прагнень України потребує одностайної підтримки всіх 27 держав блоку.

Угорщина готова зняти своє вето на пропозицію ЄС щодо масштабного фінансування України в обмін на мільярди доларів, які блок не дає Будапешту через відступ від демократії.

ЄС, як очікується, сьогодні виділить близько 10 млрд євро фінансування після того, як уряд Угорщини має закони, спрямовані на посилення незалежності суду.

Угорщина хоче, щоб ЄС передав усю суму близько 30 млрд євро - яка була заморожена минулого року через проблеми верховенства закону та хабарництва.

Урсула фон дер Ляєндопомога Українівійна

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