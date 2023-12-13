Угорщина готова зняти вето на допомогу Україні, якщо ЄС розморозить кошти – ЗМІ

Радник Орбана повідомив, що Будапешт хоче отримати всі заморожені кошти.

Будапешт готовий відкликати своє вето на новий пакет допомоги ЄС Україні, якщо Брюссель погодиться розблокувати всі кошти, які були заморожені через занепокоєння щодо верховенства права в країні.

Про це заявив радник прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаж у інтерв’ю Bloomberg.

"Фінансування Угорщини ЄС і фінансування України — це дві окремі проблеми. Але якщо ЄС наполягає на тому, щоб фінансування України надходило зі зміненого бюджету ЄС, тоді ці дві проблеми стають пов’язаними", — сказав він.

Європейська комісія має намір розблокувати 10 мільярдів євро з фондів ЄС як винагороду за судову реформу, яку Будапешт запровадив, щоб усунути занепокоєння Брюсселя щодо незалежності судової системи.

Але решта заблокованих коштів — близько 11,7 млрд євро — мали залишаться замороженими через проблеми, пов’язані із захистом прав людини, укладанням державних контрактів і станом основних свобод у країні.

Паралельно Будапешт також очікує на отримання 10,4 мільярда євро грантів і дешевих позик від фонду відновлення після пандемії ЄС, який також залишається заблокованим, доки Угорщина не запровадить низку антикорупційних реформ.

Помічник прем'єр-міністра заявив, що Будапешт зніме своє вето лише в тому випадку, якщо Брюссель розблокує всі заморожені кошти. Сума становить близько 30 мільярдів євро.

Радник прем'єр-міністра зазначив, що членство України в ЄС залишається "червоною лінією" для Будапешта, і сказав, що натомість Києву слід запропонувати стратегічне партнерство з Євросоюзом, оскільки він ще не виконав критерії для початку переговорів про вступ.

Цього тижня європейські лідери планують ухвалити історичні рішення на саміті щодо відкриття переговорів про вступ з Україною та надання чотирирічного пакету допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.

Будапешт звинувачує Київ у порушенні прав нацменшин і погрожує блокувати початок переговорів із Брюсселем про вступ України до ЄС.