Угорщина готова зняти вето на допомогу Україні, якщо ЄС розморозить кошти – ЗМІ
Будапешт готовий відкликати своє вето на новий пакет допомоги ЄС Україні, якщо Брюссель погодиться розблокувати всі кошти, які були заморожені через занепокоєння щодо верховенства права в країні.
Про це заявив радник прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаж у інтерв’ю Bloomberg.
"Фінансування Угорщини ЄС і фінансування України — це дві окремі проблеми. Але якщо ЄС наполягає на тому, щоб фінансування України надходило зі зміненого бюджету ЄС, тоді ці дві проблеми стають пов’язаними", — сказав він.
Європейська комісія має намір розблокувати 10 мільярдів євро з фондів ЄС як винагороду за судову реформу, яку Будапешт запровадив, щоб усунути занепокоєння Брюсселя щодо незалежності судової системи.
Але решта заблокованих коштів — близько 11,7 млрд євро — мали залишаться замороженими через проблеми, пов’язані із захистом прав людини, укладанням державних контрактів і станом основних свобод у країні.
Паралельно Будапешт також очікує на отримання 10,4 мільярда євро грантів і дешевих позик від фонду відновлення після пандемії ЄС, який також залишається заблокованим, доки Угорщина не запровадить низку антикорупційних реформ.
Помічник прем'єр-міністра заявив, що Будапешт зніме своє вето лише в тому випадку, якщо Брюссель розблокує всі заморожені кошти. Сума становить близько 30 мільярдів євро.
Радник прем'єр-міністра зазначив, що членство України в ЄС залишається "червоною лінією" для Будапешта, і сказав, що натомість Києву слід запропонувати стратегічне партнерство з Євросоюзом, оскільки він ще не виконав критерії для початку переговорів про вступ.
Цього тижня європейські лідери планують ухвалити історичні рішення на саміті щодо відкриття переговорів про вступ з Україною та надання чотирирічного пакету допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.
Будапешт звинувачує Київ у порушенні прав нацменшин і погрожує блокувати початок переговорів із Брюсселем про вступ України до ЄС.