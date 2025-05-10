Пєсков: москва не погоджується на паузу, бо це зміцнить позиції Києва

москва заявляє, що не погоджується на "паузу", оскільки це було б "вигідно" Києву.

росія не погодиться на тривале припинення вогню в Україні, доки не побачить "певної динаміки" на полі бою, а західна військова допомога Києву не буде припинена.

Про це в інтерв’ю ABC News заявив речник кремля Дмітрій Пєсков, коментуючи ініціативи США і України щодо 30-денного перемир’я.

Він додав, що перемир’я за нинішніх умов нібито дало б перевагу Україні, дозволивши їй "проводити подальшу мобілізацію та готувати нові підрозділи, поки наявні війська матимуть змогу відновити сили".

"Так чому ж ми повинні надавати таку перевагу Україні?", ‒ сказав Пєсков.

Речник кремля також заявив, що саме Київ, а не москва, не готовий до негайних переговорів, і підкреслив, що владімір путін нібито прагне мирного врегулювання.

"путін робить все можливе, щоб вирішити проблему дипломатичним шляхом. Але якщо таких можливостей немає, ми змушені продовжувати військову операцію", ‒ зазначив Пєсков.

російський посадовець висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе вплинути на позицію Києва, додавши, що кремль очікує "трохи більше гнучкості і трохи більше політичної волі" з боку української влади.

Коментарі Пєскова прозвучали на тлі зусиль України та адміністрації Трампа щодо тимчасового припинення бойових дій. Київ ще з березня пропонує встановити місячне перемир’я, і Трамп підтримав цю ідею, закликавши до 30-денного безумовного припинення вогню.

Американський лідер попередив, що у разі порушення умов перемир’я можуть бути запроваджені додаткові санкції, і запевнив, що залишатиметься відданим мирному процесу.