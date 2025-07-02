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Пєсков прокоментував призупинення постачань американського озброєння Україні

02 липня 2025, 16:36
Пєсков прокоментував призупинення постачань американського озброєння Україні
Фото: tass.ru
Пєсков заявив, що якщо Україні менше постачатимуть зброї – швидше закінчиться війна.
У Кремлі заявили, що нібито призупинення постачань американського озброєння Україні наблизить закінчення війни. 
 
Про це сказав прессекретар російського диктаторапутіна Дмитро Пєсков.
 
Його заяву цитують російські ЗМІ.
 
Пєсков, зокрема, припустив, що причиною рішення Сполучених Штатів призупинити постачання боєприпасів для України стали "порожні склади".
 
"Наскільки ми розуміємо, причиною цього рішення були порожні склади, нестача цього озброєння на складах. У будь-якому випадку що менше зброї постачається Україні - тим ближче закінчення "спеціальної військової операції"", - зазначив Пєсков.
 
Нагадаємо, що США зупинили постачання ключової зброї Україні. Видання The Wall Street Journal повідомило, що рішення про припинення поставок зброї, призначеної для України, відображає ослаблення прихильності Білого дому наданню допомоги Києву в його захисті від рф. Натомість представники адміністрації США наголосили на необхідності більше зосередитися на загрозах з боку Китаю і, що більш актуально, на військових потребах на Близькому Сході.
Росіявійна в Україніросія окупанти

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