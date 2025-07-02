Пєсков заявив, що якщо Україні менше постачатимуть зброї – швидше закінчиться війна.

У Кремлі заявили, що нібито призупинення постачань американського озброєння Україні наблизить закінчення війни.

Про це сказав прессекретар російського диктаторапутіна Дмитро Пєсков.

Його заяву цитують російські ЗМІ.

Пєсков, зокрема, припустив, що причиною рішення Сполучених Штатів призупинити постачання боєприпасів для України стали "порожні склади".

"Наскільки ми розуміємо, причиною цього рішення були порожні склади, нестача цього озброєння на складах. У будь-якому випадку що менше зброї постачається Україні - тим ближче закінчення "спеціальної військової операції"", - зазначив Пєсков.