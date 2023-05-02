Пєсков заявив, що США не мають даних про втрати росії на війні
Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що Білий дім не має достовірних відомостей про втрати росії у війні проти України.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
"Цифри взяті зі стелі абсолютно. У Вашингтона немає можливості називати будь-які коректні цифри, вони не мають у своєму розпорядженні таких даних, так до цього і потрібно ставитися. Потрібно орієнтувати тільки на ті цифри, які своєчасно публікує Міністерство оборони рф", – заявив він.
Нагадаємо, США повідомили, скільки солдатів росія втратила лише біля Бахмута.