Пєсков заявив, що США не мають даних про втрати росії на війні

Він стверджує, що у Вашингтона немає можливості називати будь-які коректні цифри.

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що Білий дім не має достовірних відомостей про втрати росії у війні проти України.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Цифри взяті зі стелі абсолютно. У Вашингтона немає можливості називати будь-які коректні цифри, вони не мають у своєму розпорядженні таких даних, так до цього і потрібно ставитися. Потрібно орієнтувати тільки на ті цифри, які своєчасно публікує Міністерство оборони рф", – заявив він.

Нагадаємо, США повідомили, скільки солдатів росія втратила лише біля Бахмута.