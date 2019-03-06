Пінчук потайки їздить в АП до Зеленського, – ЗМІ
"Близько 19 години вечора п’ятниці автомобіль олігарха виїхав з бокових воріт АП, біля яких на нього чекала автівка супроводу", - відзначили журналісти "Схеми: корупція в деталях".
Також авто супроводу Пінчука та машину охорони екс-президента Леоніда Кучми біля тих самих воріт АП Зеленського помічали у вівторок 28 травня.
Відзначається, що "Схеми" відправили запит на ім’я президента Зеленського та Пінчуку з проханням пояснити, якої теми стосувались зустрічі і яких домовленостей було досягнуто.
Фото: RFE/RL
Вказано, що редакція опублікує їх, щойно з’явиться відповідь.
Фото: RFE/RL
Фото: RFE/RL
Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання Леонідом Кучмою та Віктором Пінчуком $110 млн хабара від Ігоря Коломойського за право контролю над "Укрнафтою".
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