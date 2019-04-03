САП закрила справу про хабарі Кучмі й Пінчуку від Коломойського

Справу щодо екс-президента, його зятя-бізнесмена та олігарха закрили ще влітку 2018 року

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання Леонідом Кучмою та Віктором Пінчуком $110 млн хабара від Ігоря Коломойського за право контролю над "Укрнафтою".

Справу щодо екс-президента, його зятя-бізнесмена та олігарха закрили ще влітку 2018 року, повідомила Генеральна прокуратура у відповідь на запит "Наших грошей", повідомляє "Українська правда".

Постанову про закриття кримінального провадження №42015000000000425 прокурор САП виніс 02.08.2018 через "відсутність складу кримінального правопорушення" у діянні.

4 роки тому, 4 березня 2015 року, відбулося засідання спецкомісії Верховної Ради з питань приватизації, на якому Ігор Коломойський заявив, що з 2003 року щомісячно надавав $5 млн (загалом $110 млн) хабара на вимогу тодішнього президента Леоніда Кучми через його зятя Віктора Пінчука за право управляти нафтовидобувною компанією "Укрнафта".

11 березня 2015 року комісія ВР звернулася до Генпрокуратури з вимогою порушити кримінальне провадження за цим фактом.

При цьому голова парламентської комісії Борис Філатов заявляв, що "свіфти, що підтверджують дачу хабара Кучмі і Пінчуку та передані в комісію, будуть направлені в Генеральну прокуратуру".

18 березня 2015 року розслідування було розпочато.

За даними держреєстру судових рішень, адвокат Коломойського надав слідству копії документів, серед яких – копія угоди про співпрацю щодо досягнення оперативного контролю на ВАТ "Укрнафта" від 25.01.2003.

21 березня 2003 року на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Укрнафта" було обрано нову Спостережну раду та її голову.

Членами Спостережної ради стали: Микола Швець (голова Дніпропетровської ОДА), Анатолій Балюк (радник президента України), Вадим Копилов (заступник голови ДПА), Михайло Кальченко (директор департаменту з питань нафтової та нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго), Світлана Ледомська (заступник голови ФДМ), Олександр Горбунов (керівник апарату міністра з питань економіки та євроінтеграції), а також 4 представників "Приватбанку" – Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський, Михайло Кіперман і Тімур Новіков.

Головою Спостережної ради товариства обрано Юрія Бойка (майбутній міністр палива при президенті Януковичі).

Таким чином, до Спостережної ради товариства увійшли Коломойський та четверо осіб із його оточення. правління "Укрнафти" теж очолила наближена до нього людина.

Це підтверджує реальний характер угод, укладених з неперсоніфікованими особами 25.01.2003 та 20.03.2003.

Нагадаємо, що національне агентство з розшуку та менеджменту активів може розпочати пошук майна і коштів, виведених із "Приватбанку", лише після звернення прокуратури чи інших правоохоронних органів або після ухвали суду.