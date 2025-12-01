Трамп назвав корупцію в Україні перешкодою для миру

Але дедлайну для угоди з рф він не ставить.

Президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні є серйозні проблеми з корупцією, яка не сприяє закінченню війни з росією.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту Air Force One.

"У них існує проблема корупції, що не сприяє вирішенню ситуації. Але є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду", — зазначив американський лідер, імовірно, маючи на увазі, мирний договір.

Водночас він повторив, що що у нього відсутній дедлайн як для України, так і для росії щодо укладення мирної угоди.

Нагадаємо, увечері 30 листопада в Маямі завершилася зустріч делегацій України та США щодо "мирного плану". Секретар РНБО України Рустем Умєров назвав зустріч "продуктивною й успішною". За його словами, вдалося досягти "суттєвого поступу" щодо просування миру і зближенні позицій із представниками американської адміністрації. Він додав, що попереду ще триватимуть консультації та узгодження спільного рамкового рішення, але не уточнив терміни.