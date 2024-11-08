Після атаки українських дронів в Саратові горить НПЗ

Мешканці російського Саратова поскаржилися на нічну атаку дронів.

На місцевому нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

В той же час, губернатор Саратовської області заявив, що вночі над регіоном всі дрони знищили ще на підступі.

Він додав, що в промисловій зоні Заводського району впали уламки.

У мережі жітели публікують кадри пожежі на НПЗ у Саратові і пишуть, що це нібито факел заводу.

Однак на кадрах видно, що він знаходить правіше від місця загоряння.

Саратовський нафтопереробний завод більш відомий як завод "Крекінг" і входить у структури "Роснафти".

НПЗ знаходиться у Заводському районі Саратова.

Міноборони рф заявило, що нібито вночі російська ППО ліквідувала 17 дронів: шість - над Воронезькою областю, шість - над Саратовською, чотири - над Бєлгородською і один - над Брянською.

Крім так українських безпілотників - НПЗ в росії частково зупинились через санкції та відсутність західного обладнання.