Після атаки українських дронів в Саратові горить НПЗ
На місцевому нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
В той же час, губернатор Саратовської області заявив, що вночі над регіоном всі дрони знищили ще на підступі.
Він додав, що в промисловій зоні Заводського району впали уламки.
У мережі жітели публікують кадри пожежі на НПЗ у Саратові і пишуть, що це нібито факел заводу.
Однак на кадрах видно, що він знаходить правіше від місця загоряння.
Саратовський нафтопереробний завод більш відомий як завод "Крекінг" і входить у структури "Роснафти".
НПЗ знаходиться у Заводському районі Саратова.
Міноборони рф заявило, що нібито вночі російська ППО ліквідувала 17 дронів: шість - над Воронезькою областю, шість - над Саратовською, чотири - над Бєлгородською і один - над Брянською.
Крім так українських безпілотників - НПЗ в росії частково зупинились через санкції та відсутність західного обладнання.