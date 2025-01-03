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Після інавгурації Трампа Зеленський планує зустрітися з ним

03 січня 2025, 11:25
Після інавгурації Трампа Зеленський планує зустрітися з ним
Інавгурація нового американського президента запланована на 20 січня.

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися із президентом США Дональдом Трампом невдовзі після інавгурації. 

Про це глава держави сказав в етері марафону "Єдині новини". 

"Безумовно, пріоритет у президента Трампа - його внутрішні питання. Це зрозуміло з його виборчої кампанії і з його щоденних меседжів. Що стосується міжнародного треку - це буде Україна та Середній Схід. Так. Окремі їх відносини з Тихоокеанським регіоном. Безпека там. Китай, Корея тощо. Це також зрозуміло", - заявив Зеленський. 

Також він згадав про свою телефонну розмову з Трампом.

"Трамп мені сказав по телефону, коли ми говорили - він сказав мені, що одним з перших візитів я буду очікувати саме вас. Він мені це сказав. Бо він сказав: для мене пріоритет - закінчити війну і я буду це робити. Тому, я думаю, так - після інавгурації буде у нас зустріч. Я думаю, ми почнемо працювати, уже розуміючи весь план", - додав глава держави. 

Президент України наголосив, що хотів би, аби план й відповідні кроки, які пропонуватиме Трамп, збігалися з баченням України.

"А по-іншому не може бути. Ми - Україна. Це наша незалежність. Це наша земля і наше майбутнє. І я думаю, що у нього будуть контакти з російською стороною. Це також зрозуміло. Тому що вони, я думаю, будуть вивчати багато різних деталей хто на що готовий. Я думаю, що це буде такий перший період. І від цього ми будемо будувати наступні кроки", - констатував він. 

За його словами, наступні кроки повинні призвести до, по-перше, припинення гарячої стадії війни. Він вважає, що закінчення гарячої стадії війни - це важливий крок уперед для відновлення суспільства і життя. 

Також Зеленський вважає, що далі вже в рамках дипломатичного шляху "треба бачити, як що закінчиться".

"Для нас важливо - справедливий мир. Ми не хочемо нічого втрачати. Але як воно буде, я зараз не можу сказати, тому що залежить багато від партнерів", - підсумував Зеленський.

У вересні пройшла зустріч Зеленського і Трампа.

 

інавгураціяДональд ТрампВолодимир Зеленський

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