Після контрнаступу на Харківщині народжується надія на припинення війни - Боррель

Після українського контрнаступу, який в Харківській області Збройні Сили України провели в вересні, може виникнути надія на закінчення війни. Але Україна і тільки вона визначатиме майбутні умови миру.

Про це повідомляє Le Journal du Dimanche з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

За його словами, після українського наступу важливо здобути три уроки: "тепер українські сили нав'язують свій темп", цей успіх "підтверджує європейський вибір" і ЄС "має посилити підтримку України".

"Ми маємо посилити нашу підтримку України шляхом задоволення її значних військових та економічних потреб. Немає ілюзій, путін не поступиться добровільно, і бойові дії можуть тривати довго. Але після українського контрнаступу в Харківській області можливо, народжується надія на припинення війни", - зазначив Боррель.

Як підкреслив голова європейської дипломатії, "якщо Україна ще не виграла війну, то росія, ймовірно, її програє".

"Ми повинні спочатку закінчити війну задовго до того, як зможемо укласти мир. Українці і тільки вони мають визначити майбутні умови. Тим не менш, ми можемо уявити, що це логічно має на увазі відхід з української території, фінансовий внесок агресора у відновлення країни, яку він систематично прагнув знищити, моральне та кримінальне визнання винними у військових злочинах, масштаби яких ми, на жаль, поки що не знаємо", - підсумував Боррель.

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