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Після невдалої спроби випустити євробонди Газпром продав частину своїх акцій

«Дочка» Газпрому оголосила про продаж 3,6% акцій компаній на загальну суму 187,7 мільярда рублів (2,95 мільярда доларів) після того, як Газпром провалив спробу залучити кошти на міжнародних ринках шляхом випуску євробондів.
Після невдалої спроби випустити євробонди Газпром продав частину своїх акцій Фото: gagauzinfo.md

Про це повідомляє Reuters, передає "Громадське".

Зазначається, що продаж акцій відбувався на біржі. За його підсумками вартість акцій Газпрому виросла на 2,6% 21 листопада та ще на 0,3% 22 листопада 2019 року.

Вихід на ринок акцій Газпром здійснив після провальної спроби випустити євробонди у Японії.

11 листопада 2019 року суд арештував рахунки компанії GazAsia Capital S.A., яка раніше випускала євробонди Газпрому, номіновані у японських єнах. Арешт наклали за позовом українського Нафтогазу в межах відшкодування близько 3 мільярдів доларів за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, що Російські державні новинні агенції поширюють неправдиву інформацію про те, що Єврокомісія рекомендувала Україні відновити прямі купівлі газу у Газпрому.

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22 11 2019 14:00
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