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Після нічної атаки БпЛА в росії заявили, що "збивали" власні дрони

19 березня 2025, 15:48
Після нічної атаки БпЛА в росії заявили, що
Фото: УНН
Проте зранку, 19 березня, повідомлялось про значні пошкодження в багатьох областях України.

російські військові нібито "збили" 7 власних ударних безпілотників, після того як отримали наказ від президента рф Путіна припинити атаки на енергетичні об'єкти України. 

Про це повідомляє міноборони рф. 

"ППО РФ було наказано знешкодити безпілотні літальні апарати, шість із них були збиті ЗРГК Панцир, один черговим винищувачем ВКС росії", - заявили у відомстві. 

Також там додали, що на момент отримання наказу "у повітрі знаходилося сім російських ударних дронів, націлених на об'єкти української енергетичної інфраструктури, пов'язаних із ВПК, які знаходяться в Миколаївській області".

Проте українська сторона повідомляла зранку про атаку на дві лікарні в сумській області та наслідки атаки БпЛА в київській області. 

Вчора, 18 березня, ми писали, що Трамп спробує переконати путіна погодитись на 30-денне перемир'я в Україні

 
війна в Україніатака рф

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