Після обміну полоненими активізувалися шахраї: хочуть нажитися на родичах – Лубінець

Шахраї створюють у соцмережах акаунти, в яких представляються нібито звільненими з полону захисниками і обіцяють надати інформацію нібито про інших військових.

Після останнього обміну полоненими зросла кількість шахраїв, які хочуть нажитися на родичах українців, які залишаються в російському полоні.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Будьте уважними, шахраї використовують крайній обмін військовополоненими для власної наживи", - наголосив Лубінець.

За його словами, шахраї створюють у соцмережах акаунти, в яких представляються нібито звільненими з полону захисниками і обіцяють надати інформацію нібито про інших військових, яких "бачили" у ворожому полоні. Після цього зловмисники починають просити гроші у родичів.



Лубінець зазначив, що шахраї використовують у профілях фото та відео з "обміну 230" та інших обмінів.

"Не вірте цьому! В жодному разі не надсилайте гроші! За цими сторінками та профілями соцмереж ховаються шахраї", - застерігає уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Він закликав українців, чиї рідні перебувають в полоні, звертайтеся тільки до офіційних ресурсів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, що 3 січня Україна повернула понад 200 своїх військових і цивільних громадян із російського полону.