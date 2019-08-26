Після обвалу мосту у Харкові водії продовжують по ньому їздити На місці обвалу мосту чергують екіпажі патрульної поліції та робочі, аварійну ділянку огородили та встановили об’їзд

Після обвалу мосту на окружній дорозі у Харкові, між авторинком та селищем Пісочин, водії продовжують по ньому їздити.

Фото:Нацполіція

На місці обвалу мосту чергують екіпажі патрульної поліції та робочі, аварійну ділянку огородили та встановили об’їзд. Попри це водії проїжджають в метрі від обвалу, а деякі автомобілісти навіть знімають відео свого проїзду мостом та викладають у соціальні мережі, повідомляє "Громадське". Нагадаємо, що у Харкові обрушився автомобільний міст.

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