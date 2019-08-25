У Харкові впав автомобільний міст, - ВІДЕО

У Харкові обрушився автомобільний міст.

Інцидент стався в неділю, 25 серпня, близько 8 ранку, повідомляє LB.ua.

"До Новобаварського відділу поліції від оператора "102" надійшло повідомлення про те, що обрушилася одна сторона мосту від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин", - йдеться в повідомленні.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.

Рух транспорту перекрили. Постраждалих немає.

Інформацію зареєстрували в Новобаварському відділі поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, що під час робочої поїздки в Івано-Франківську область Володимир Зеленський взяв участь у нараді з питань відновлення мостів і мостових переходів, пошкоджених повінню. Президент оглянув зруйнований стихією міст через річку Чечва в Калуському районі, який з'єднує села Довге-Калуське і Пійло.