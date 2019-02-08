Кабмін виділить 25 млн гривень на міст у Івано-Франківській області, який обвалився рік тому
За словами Зеленського, відновлення цього моста почнеться після 14 серпня, інформує LB.ua.
"Гроші знайшли. 14 серпня відкриються можливості на 25 млн гривень. Новий глава обласної державної адміністрації запевнив, що до кінця року цей міст буде відновлено. Це дуже швидко", - заявив Президент.
Як уточнив новопризначений глава Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль, виділення коштів погодив урядовий комітет. Очікується, що 14 серпня Кабінет міністрів прийме остаточне рішення щодо цього питання.
Роботи почнуться після надходження фінансування.
Нагадаємо, що на пішохідно-велосипедному мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою знову тріснуло скло. Влада Києва обіцяє замінити його за два дні.
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