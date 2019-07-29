На "мосту Кличка" знову тріснуло скло
На цей раз тріснуло скло перильних огороджень, повідомили в Київській міській держадміністрації з посиланням на комунальне підприємство "Інженерний центр".
Пошкоджений елемент замінять за два дні.
"Скло, яке знімуть, відправлять на експертизу, аби встановити причини його пошкодження. Також спеціалісти вивчають відео з камер спостереження, щоб з’ясувати, чи не було здійснено акту вандалізму", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 25 травня у Києві відбулася церемонія відкриття пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою. Його будівництво обійшлося у понад 400 мільйонів гривень.
Наступного дня, 26 травня, стало відомо про тріщини у скляній підлозі мосту. Поліція відкрила провадження за фактом пошкодження мосту.
Раніше швейцарська архітектурна компанія заявила про незаконне використання її концепції й конструктивних рішень при будівництві пішохідно-велосипедного мостового переходу в Києві. У КМДА заявили, що міст будують за українським проектом.
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