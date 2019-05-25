У Києві відкрили пішохідний міст між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою

"Я можу з упевненістю сказати, що таких об’єктів в Україні більше немає"

У Києві відбулася церемонія відкриття пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою.

У церемонії взяв участь міськголова Києва Віталій Кличко, повідомляє "Громадське"

За його словами, у будівництві мосту використані 90% вітчизняних матеріалів.

"Я можу з упевненістю сказати, що таких об’єктів в Україні більше немає", - сказав Кличко.

Очільник Києва зазначив, що будівництво самого мосту обійшлося у 275 мільйонів гривень, будівництво фонтану, благоустрій територій і прокладання мереж - близько 90 мільйонів, укріплення схилів - 55 мільйонів гривень.

"Загальна вартість робіт - близько 400 мільйонів гривень", резюмував Кличко.

Міцність скляної підлоги мосту Кличко протестував разом із братом Володимиром.

Нагадаємо, що раніше швейцарська архітектурна компанія заявила про незаконне використання її концепції й конструктивних рішень при будівництві пішохідно-велосипедного мостового переходу в Києві. У КМДА заявили, що міст будують за українським проектом.

Нещодавно міський голова Києва заявив, що пішохідний міст між Володимирською гіркою й Аркою дружби відкриють до кінця травня 2019-го.

У лютому 2017 року міський голова Києва Віталій Кличко видав розпорядження про будівництво мостового переходу. Там було вказано взяти до уваги проведений конкурс на найкращий проект мосту.

У листопаді 2018-го тендер на будівельні роботи на суму 255 мільйонів 570 тисяч грн виграло ТОВ "Спецавто-Строй".