Концепцію "мосту Кличка" вкрали у швейцарських архітекторів

Проект Київського мосту належить швейцарцям, які так і не отримали грошей за свою роботу

Концепція і конструктивні рішення мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» у Києві взяті з проекту швейцарських архітекторів, які отримали за нього премію під час конкурсу у 2013 році.

Нещодавно кілька архітекторів написали швейцарцям, що у Києві будується міст, який дуже схожий на їхній конкурсний проект 2013 року. Вони здійснили пошук у мережі, інформують "НАШІ ГРОШІ".

"Результати нас просто шокували", – написала співзасновниця компанії "Leuppi & Schafroth Architekten" (Цюріх, Швейцарія) Стефані Шафрот (Stephanie M. Schafroth).

За її словами, вони знайшли 3D візуалізації, фото і відео нинішнього мосту, які відрізняються в деяких деталях між собою, як-от: з наявністю чи відсутністю ліфта, або по скляних елементах настилу перекриття. Не дивлячись на ці різні деталі, "базова концепція, основні принципи проектування, форма, конструктивне рішення та матеріали були взяті з нашого проекту", зазначила швейцарська архітекторка.

Фото: swiss-architects.com

Фото: swiss-architects.com

Фото: swiss-architects.com

"Виграні на конкурсі кошти, які нам обіцяли виплатити протягом місяця після оголошення результатів конкурсу (травень 2013) не були виплачені", – наголосила вона.

Пані Шафрот нагадала, що перше місце на конкурсі на кращий проект мостового переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у 2013 році нікому не присудили. Натомість визначили дві другі премії – їхній проект та проект з Іспанії. Пані Шафрот зауважує, що переможець конкурсу у подальшому мав би переважне право на укладення договору на проект мосту вже для його зведення.

"Через три роки, у квітні 2017 року з нами зв’язалися представники Департаменту містобудування та архітектури КМДА з бажанням реалізувати наш проект. Бюджет і графік, які ми підготували ще під час конкурсної фази, були дуже реалістичними. Наш проект був найдешевшим, раціональним та можливим для втілення", – пише Стефані Шафрот.

"Після серії листів та відеоконференц-зв’язків з групою з шести осіб з КМДА наші заплановані витрати були розкритиковані як зависокі. Пропозиція, яку ми зробили, щоб продати права на будівництво нашого проекту, також була відхилена як занадто дорога. Київські чиновники пропонували нам близько 39 тисяч швейцарських франків або доларів за дизайн та проектно-технічну документації нашого проекту – це включно з призом, який ми виграли у 2013 році і який досі не отримали", – зазначила вона.

"До сьогодні нам так і не заплатили жодної копійки і більше з нами ніхто не контактував після серпня 2017 року", – наголосила швейцарська архітекторка.

Вона додала, що оцінка вартості мосту за їхнім проектом складала трохи більше 6 млн швейцарських франків або доларів. У той час як нинішня вартість складає близько 10 млн швейцарських франків або доларів (понад 260 млн грн).

Нагадаємо, у квітні 2013 року був оголошений міжнародний архітектурний закритий бліц-конкурс на кращий проект інженерно-архітектурного рішення мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Києві.

У травні того ж року конкурс завершився. "Після тривалого обговорення конкурсних проектів члени журі так і не змогли віддати перевагу одному проекту і визначити перше місце. Тому два других місця і премії отримали два проекти 159951 (Швейцарія) та 163163 (Іспанія)", – йдеться на сайті КМДА.

У лютому 2017 року керівник КМДА Віталій Кличко видав розпорядження про будівництво мостового переходу. Контроль за виконанням будівництва покладено на заступника голови КМДА Олександра Спасибка. При цьому у розпорядженні було вказано взяти до відома проведений конкурс на кращий проект мосту.

Восени 2017 року комунальне підприємство "Інжеренений центр" (замовник будівництва) провів тендер на розробку проекту мостового переходу, який виграло ТОВ "Проектні системи Лтд". Пропозиції двох інших учасників були відхилені. Ціна цього договору спочатку була 3,63 млн грн, а у подальшому знижена до 1,45 млн грн.

Між тим у 2018 році "Проектні системи Лтд" по переговорній процедурі отримали ще 10,14 млн грн на корегування і додаткові роботи по проекту. Крім того, фірма отримала 1,05 млн грн на авторський нагляд за будівництвом.

Тобто, загалом "Проектні системи Лтд" наразі отримали 12,64 млн грн на проект мосту і авторський нагляд за його будівництвом.

Засновниками ТОВ "Проектні системи Лтд" є Сергій Миргородський і Андрій Миргородський. Тендер на будівельні роботи по мостовому переходу на суму 255,57 млн грн у листопаді 2018-го виграло ТОВ "Спецавто-Буд".

Нагадаємо, що ЮНЕСКО виступило проти мосту між Хрещатим парком і Володимирською гіркою