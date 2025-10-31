У Києві затримали підозрюваного у вибуху на "Укрпошті"

Вдома у нього знайшли ще боєприпаси.

За підозрою в причетності до вибуху в одному з київських відділень "Укрпошти" 30 жовтня затримали чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Ним виявився 40-річний мешканець Тернополя. Під час обшуків у його квартирі знайшли ще десяток боєприпасів.

За попередніми даними слідства, чоловік робив гравіювання на боєприпасах і відправляв їх поштою.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За це чоловікові загрожує позбавлення волі до семи років.