У Києві затримали підозрюваного у вибуху на "Укрпошті"
За підозрою в причетності до вибуху в одному з київських відділень "Укрпошти" 30 жовтня затримали чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Ним виявився 40-річний мешканець Тернополя. Під час обшуків у його квартирі знайшли ще десяток боєприпасів.
За попередніми даними слідства, чоловік робив гравіювання на боєприпасах і відправляв їх поштою.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За це чоловікові загрожує позбавлення волі до семи років.