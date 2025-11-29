Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Вибухи на санкційних танкерах рф у Чорному морі могли бути результатом атаки – Мінтранс Туреччини

29 листопада 2025, 13:03
Вибухи на санкційних танкерах рф у Чорному морі могли бути результатом атаки – Мінтранс Туреччини
Фото: U.S. Navy
Повідомляється, що члени екіпажів обох суден знаходяться в безпеці.

Два нафтових танкери, які можуть входити до складу так званого "тіньового флоту" рф, і які напередодні загорілись біля чорноморського узбережжя Туреччини, могли бути вражені ракетами або дронами.

Про це заявив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу, якого цитує AP.

Про пожежі на танкерах Kairos і Virat стало відомо в другій половині дня п’ятниці. Повідомляється, що члени екіпажів обох суден знаходяться в безпеці.

За словами турецького міністра, рятувальні служби спочатку отримали повідомлення про те, що Kairos міг підірватися на міні, а потім їм повідомили про вибух на Virat.

"Члени нашої команди повідомляють, що на іншому кораблі сталися вибухи, які також були спричинені зовнішнім втручанням. Перше, що спадає на думку щодо зовнішнього втручання, – це міна, ракета, морське судно або дрон. Ми не маємо остаточної інформації з цього приводу", – заявив Уралоглу.

Судно Kairos під прапором Гамбії загорілося в Чорному морі приблизно в 28 морських милях (52 кілометрах) від узбережжя турецької провінції Коджаелі, повідомило Генеральне управління морських справ Туреччини. Він плив без вантажу до російського порту Новоросійськ.

Згодом стало відомо, що другий танкер Virat був "уражений" під час плавання в Чорному морі приблизно за 35 морських миль (64 кілометри) від турецького узбережжя. Більш детальної інформації не надавали.

За даними порталу OpenSanctions, у січні цього року США запровадили санкції проти судна Virat, а потім до них приєдналися Європейський Союз, Швейцарія, Велика Британія і Канада. Аналогічно, у липні цього року ЄС ввів санкції проти судна Kairos, а потім до них приєдналися Велика Британія і Швейцарія.

вибухТуреччинасанкціїтіньовий фолот рф

Останні матеріали

Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Технології
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 11:57
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Політика
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 09:59
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Політика
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 16:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється