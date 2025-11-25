Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Масована атака на Київ: є загиблі та поранені (оновлено)

25 листопада 2025, 08:01
джерело dsns_telegram
рф масовано задіяла в атаці по столиці шахеди, аеробалістичні ракети Кинджал, крилаті Калібри та Іскандери-К.

У ніч та вранці 25 листопада російські війська здійснили проти Києва одну з наймасованіших за останній час комбінованих повітряних атак, застосувавши ударні дрони Shahed, аеробалістичні ракети Кинджал, крилаті Калібри та Іскандери-К. Повітряна тривога в столиці лунала кілька разів.

Станом на ранок у Києві підтверджено щонайменше двоє загиблих та семеро поранених, двох із них госпіталізовано. Рятувальники повідомили, що врятували 18 людей, серед них троє дітей.

У Святошинському районі внаслідок атаки сталося руйнування в нежитловому приміщенні, під завалами можуть залишатися люди — роботи тривають.

У Печерському районі уламки збитої ракети влучили у 22-поверховий житловий будинок, де сталося руйнування рівнів із 4-го по 7-й поверхи та виникла пожежа. Триває евакуація мешканців.

У Дніпровському районі на верхніх поверхах 9-поверхівки спалахнула пожежа, з місця атаки по допомогу звернулися четверо постраждалих.

У Білій Церкві внаслідок російського обстрілу загинула людина, серед поранених — 14-річна дівчина. Об’єкти інфраструктури Київщини зазнали ударів дронами та ракетами.

У деяких районах Києва спостерігалися перебої з електро- та водопостачанням. Комунальні та екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням інфраструктури.
Оновлено

Кількість зросла. Загинуло четверо людей, ще троє - постраждали.

"росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор", - повідомив начальник КМДА Тимур Ткаченко у Telegram.
Оновлено 10:04

Внаслідок масованого удару росіян у Києві постраждали 14 людей, серед яких одна дитина. Також відомо про шістьох загиблих.

