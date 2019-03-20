ЮНЕСКО виступило проти мосту між Хрещатим парком і Володимирською гіркою

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) виступає проти будівництва пішохідно-велосипедного мосту, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

У листі Міністерства культури йдеться, що згідно із законом "Про охорону культурної спадщини", перед початком будівельних робіт поруч з об'єктами всесвітньої спадщини, в їх буферних зонах та прилеглих територіях, необхідно проінформувати Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зокрема під охороною ЮНЕСКО перебувають Володимирські пагорби. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на LIGA.net.

Видання зазначає, що КП "Інженерний центр" дійсно надіслало повідомлення в Комітет у липні минулого року, а вже в грудні розпочало будівництво мосту. У середині лютого ЮНЕСКО надіслало Міністерству культури лист, в якому зажадало призупинити всі роботи.

"У листі ЮНЕСКО висловлюється стурбованість можливими наслідками згаданих будівельних робіт для збереження світової цінності об'єкта", - йдеться у відповіді прес-служби Міністерства культури на запит LIGA.net.

Раніше заступник голови КМДА Олександр Спасибко говорив, що місто отримало погодження всіх інстанцій в Україні на будівництво пішохідно-велосипедного мосту. Після листа ЮНЕСКО роботи були призупинені.

Як повідомив віце-президент Київської організації Національної спілки архітекторів Георгій Духовичний, у квітні до Києва на переговори приїдуть представники ЮНЕСКО. Місту доведеться або змінювати проект мосту, або його демонтувати. В іншому випадку ЮНЕСКО може розірвати договір з Києвом.

Будівництво пішохідно-велосипедного мосту - один з найгучніших проектів адміністрації Віталія Кличка. Планувалося, що він з'єднає два маршрути - парк "Хрещатий" з парком "Володимирська гірка". Довжина моста становитиме 210 м, ширина - коливається від 6 до 14 метрів.

Конструкція буде виконана зі скла і бетону, а на її будівництво планувалося витратити близько 260 млн грн з бюджету міста. Реалізацією проекту займається КП Інженерний центр.

До середини березня на будівництво мосту витратили 12,4 млн грн, йдеться у відповіді в.о. директора Інженерний центр Андрія Тарнавського на запит LIGA.net. За його словами, КП отримало аванс на суму 153,3 млн грн.

Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.