Посол США при НАТО вперше відвідав Київ

03 листопада 2025, 20:32
Фото: Associated Press/East News
Під час свого візиту він обговорив із Денисом Шмигалем подальшу підтримку України з боку Альянсу та спільні зусилля у сфері захисту неба.

Посол США при НАТО Метью Вітакер здійснив свій перший візит до України, під час якого провів зустріч із міністром оборони Денисом Шмигалем та делегацією Альянсу.

Про це повідомив Шмигаль у понеділок на платформі Х (Twitter).

За його словами, під час зустрічі обговорили інноваційні рішення для посилення обороноздатності України, зокрема захист українського неба від дронів і ракет у зимовий період.

"Акцентували увагу на розвитку ешелонованої системи ППО – від ракетних комплексів і дронів-перехоплювачів до сучасних радарів", – зазначив міністр.

Шмигаль подякував союзникам по НАТО за підтримку України та активну участь у ініціативі PURL, яка передбачає фінансування закупівлі американського озброєння для Києва.

Як раніше заявляв Вітакер, до кінця 2025 року ініціатива PURL може залучити ще близько 2 мільярдів доларів на закупівлю зброї для українських сил оборони.

 
