Нічний удар по Києву: є загиблі, поранені діти та вагітна жінка (оновлено)

Пошукові роботи тривають, інформація оновлюється.

За попередніми даними, внаслідок масованого удару по Києву, якого росіяни завдали 14 листопада, загинули троє людей, повідомив міський голова Віталій Кличко. Однак інформація уточнюється, тому що рятувальники поки не можуть дістати тіла людей.

Ще 26 жителів міста постраждали. Серед них двоє дітей 7 та 10 років.

"Дев'ятьох людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", – додав Кличко.

Підрозділи ДСНС врятували понад 40 людей у різних районах столиці. Роботи тривають, інформація оновлюється.

У Подільському районі сталося влучання у багатоповерхівку на рівні 15-го поверху, де рятувальники витягли 13 людей.

У Дніпровському районі ліквідовано пожежу двох квартир першого поверху п'ятиповерхівки площею 50 кв. м, звідки врятовано 17 мешканців; за іншою адресою погашено займання на площі 30 кв. м, зафіксовано часткове руйнування 19-го і 21-го поверхів, а також пожежу дерев'яних будинків спортивної бази площею 200 кв. м. У Дарницькому районі сталося займання на території школи площею 5 кв. м.

У Деснянському районі пожежу на рівні сьомого поверху багатоповерхівки локалізовано, під час гасіння врятовано дев'ять осіб і евакуйовано ще п'ятдесят. У іншому будинку цього району вогонь охопив поверхи з п'ятого до восьмого – одна людина загинула, чотирнадцять врятованих, серед них дитина, одну особу деблоковано з-під завалів.

У Солом'янському районі рятувальники погасили займання даху та п'ятого поверху житлового будинку, врятувавши 20 людей.

У Святошинському районі зафіксовано влучання в житловий будинок на сьомому поверсі та окрему пожежу у 22-поверхівці на рівні 19-го поверху. У Голосіївському районі уламки впали на територію лікарні, а також сталася пожежа будівлі площею 15 кв. м.

У Шевченківському районі ліквідовано загоряння на відкритій території.

В Оболонському районі влучання у дев'ятиповерховий будинок спричинило пожежу квартир із сьомого до дев'ятого поверху на площі близько 100 кв. м, одну людину врятовано.