CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСкляна підлога пішохідно-велосипедного мосту в центрі Києва, який відкрили 25 травня, покрилася дрібними тріщинами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Скляна підлога нового пішохідного мосту у Києві вкрилася тріщинами
"Нове скло на новому мосту. Все покрилося тріщинами і павутинням, перевіряти міцність не рекомендуємо"
Фото: з вільних джерел
"Нове скло на новому мосту. Все покрилося тріщинами і павутинням, перевіряти міцність не рекомендуємо", - повідомляє dtp.kiev.ua.
Очевидці припускають, що хтось міг спеціально вдарити по скляній поверхні.
Нагадаємо, 25 травня у Києві відбулася церемонія відкриття пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою.
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26 05 2019 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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