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Скляна підлога нового пішохідного мосту у Києві вкрилася тріщинами

"Нове скло на новому мосту. Все покрилося тріщинами і павутинням, перевіряти міцність не рекомендуємо"
Скляна підлога пішохідно-велосипедного мосту в центрі Києва, який відкрили 25 травня, покрилася дрібними тріщинами.
Скляна підлога нового пішохідного мосту у Києві вкрилася тріщинами Фото: з вільних джерел

"Нове скло на новому мосту. Все покрилося тріщинами і павутинням, перевіряти міцність не рекомендуємо", - повідомляє dtp.kiev.ua.

Очевидці припускають, що хтось міг спеціально вдарити по скляній поверхні.

Нагадаємо, 25 травня у Києві відбулася церемонія відкриття пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою.

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26 05 2019 18:58
ТЕГИ: Київ, міст
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