Скляна підлога нового пішохідного мосту у Києві вкрилася тріщинами "Нове скло на новому мосту. Все покрилося тріщинами і павутинням, перевіряти міцність не рекомендуємо"

Скляна підлога пішохідно-велосипедного мосту в центрі Києва, який відкрили 25 травня, покрилася дрібними тріщинами.

Фото: з вільних джерел

"Нове скло на новому мосту. Все покрилося тріщинами і павутинням, перевіряти міцність не рекомендуємо", - повідомляє dtp.kiev.ua. Очевидці припускають, що хтось міг спеціально вдарити по скляній поверхні. Нагадаємо, 25 травня у Києві відбулася церемонія відкриття пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою.

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