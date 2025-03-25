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ПОЛІТИКА

Після повалення Асада до Сирії повернулися 1,2 млн біженців – ООН

25 березня 2025, 14:20
Після повалення Асада до Сирії повернулися 1,2 млн біженців – ООН
Фото: з вільних джерел
За прогнозами ООН, до кінця року ця кількість може сягнути 3,5 млн.

Після повалення сирійського диктатора Башара Асада, з 2025 року до своїх домівок повернулося приблизно 1,2 млн сирійців, понад 20% – з Туреччини.

Про це повідомляє Euronews.

За прогнозами ООН, до кінця року ця кількість може сягнути 3,5 млн.

Як зазначається, серед тих, хто повернувся, налічується 885 тисяч внутрішньо переміщених осіб і 302 тисячі біженців.

Половина сирійців, які повернулися з-за кордону, приїхали з Лівану, 22% – з Туреччини, 13% – з Іраку, понад чверть людей проживають у пошкоджених або недобудованих будинках.

Як зазначили у звіті, раніше режим Асада обіцяв забезпечити "безпечне повернення", але багато сирійців зіштовхнулися з арештами або були примусово призвані до армії.

ООН та гуманітарні організації попереджають, що сирійці, які повернулися, постають перед труднощами в адаптації через нестачу необхідних послуг, безпекові ризики та проблеми з документами. 

У країні досі залишається приблизно 7 млн переселенців, а економічна ситуація ускладнює надання допомоги через брак фінансів, відсутність електроенергії та нестачу ресурсів.

Станом на середину березня зібрали 12,5% від запланованих $1,25 млрд для допомоги Сирії. 

Ці кошти планують спрямувати на забезпечення житлом, товарами першої потреби, чистою водою, санітарією, харчовими продуктами та підтримку сільського господарства.

ООНСиріяБашар Асадбіженці

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