Після ранкових атак ворога знову можливі віялові відключення - Укренерго

країнців попередили про можливість віялових відключень через ранкові атаки ворога на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомила НЕК "Укренерго", додавши, що наразі ситуація в енергосистемі є контрольованою

Фото: УНН

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