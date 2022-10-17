CУСПІЛЬСТВО НОВИНИкраїнців попередили про можливість віялових відключень через ранкові атаки ворога на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомила НЕК "Укренерго", додавши, що наразі ситуація в енергосистемі є контрольованоюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після ранкових атак ворога знову можливі віялові відключення - Укренерго
Фото: УНН
Про це повідомляє УНН.
Внаслідок терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України.
"Ремонтні бригади Укренерго працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою. Проте, Диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості введення графіків аварійних відключень", - зауважили в Укренерго.
І закликали українців "дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби"
Армія рф вранці атакувала енергетичну інфраструктуру в трьох областях України, по Києву прийшлося 5 ударів дронами, при цьому сотні населених пунктів в атакованих регіонах залишилися без світла.
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17 10 2022 12:33 МЕДІА
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