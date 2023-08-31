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Після візиту британського МЗС до Китаю телефони знищать, а ноутбуки почистять

31 серпня 2023, 18:08
Після візиту британського МЗС до Китаю телефони знищать, а ноутбуки почистять
Джеймс Клеверлі
Комп’ютери британських чиновників, які разом із главою МЗС країни Джеймсом Клеверлі поїдуть до КНР, почистять, а видані їм телефони на період поїздки знищать.

Про це повідомив таблоїд Daily Mail.

Клеверлі і всі члени британської делегації впродовж кількох тижнів перед поїздкою до Китаю проходили безпекові тренінги, де їм розповідали про способи роботи китайських спецслужб. 

А також про підслуховування в готельних номерах, злам комп’ютерів і смартфонів, а також використання гарних жінок для крадіжок та шантажу.

Британський Національний центр кібербезпеки надав поради усім членам делегації, їм наказали не брати у поїздку власні смартфони і ноутбуки, а видали спеціально придбані нові пристрої.

"Після повернення до Великої Британії жорсткі диски всіх урядових комп’ютерів будуть вилучені та очищені, а "одноразові" телефони знищать через загрозу встановлення шпигунського програмного забезпечення", - пише видання. 

 Нагадаємо, що глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити путіна, перебуваючи з візитом в КНР.
КитайКНРКлеверліМЗС Британії

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