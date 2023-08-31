Після візиту британського МЗС до Китаю телефони знищать, а ноутбуки почистять
Про це повідомив таблоїд Daily Mail.
Клеверлі і всі члени британської делегації впродовж кількох тижнів перед поїздкою до Китаю проходили безпекові тренінги, де їм розповідали про способи роботи китайських спецслужб.
А також про підслуховування в готельних номерах, злам комп’ютерів і смартфонів, а також використання гарних жінок для крадіжок та шантажу.
Британський Національний центр кібербезпеки надав поради усім членам делегації, їм наказали не брати у поїздку власні смартфони і ноутбуки, а видали спеціально придбані нові пристрої.
"Після повернення до Великої Британії жорсткі диски всіх урядових комп’ютерів будуть вилучені та очищені, а "одноразові" телефони знищать через загрозу встановлення шпигунського програмного забезпечення", - пише видання.Нагадаємо, що глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити путіна, перебуваючи з візитом в КНР.