Після випадків вандалізму поліція охоронятиме графіті Бенксі в Україні

Після низки випадків вандалізму правоохоронні органи разом з місцевою владою знайшли спосіб уберегти графіті Бенксі та інші культурні об'єкти від крадіжки та пошкодження

Після низки випадків вандалізму правоохоронні органи разом з місцевою владою знайшли спосіб уберегти графіті Бенксі та інші культурні об'єкти від крадіжки та пошкодження. Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у ефірі телемарафону.

Як він пояснив, охорона об'єктів культурної спадщини відноситься до компетенції місцевих органів влади, тому було прийнято рішення залучити до збереження малюнків добровольчі формування територіальної громади, муніципальну варту та місцеві органи правопорядку.

Начальник поліції Київської області додав, що затримана група осіб, яка нещодавно вирізала роботу Бенксі з будинку в Гостомелі, наразі перебуває у слідчому ізоляторі.

"За даним фактом порушена стаття 194 - це пошкодження майна. Але у перспективі, це є прецедент, тому що майно не оцінене, не має поки власника і заяви від власника, тому кваліфікація, я впевнений, що буде змінюватися", - додав Нєбитов.

До розслідування буде також залучена мистецтвознавча експертиза.

Нагадаємо, нещодавно вандали зрізали графіті Бенксі з будинку в Гостомелі, а перед тим у Києві до іншого графіті Бенксі домалювали деталі, що знецінило роботу художника.