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CУСПІЛЬСТВО

Після заяв Трампа Coca-Cola запустить нову версію напою

22 липня 2025, 21:32
Після заяв Трампа Coca-Cola запустить нову версію напою
Фото: businessweek.com
Coca-Cola почала масово використовувати кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози ще у 1980-х роках, намагаючись зменшити витрати на тлі зростання цін на тростинний цукор.

Компанія Coca-Cola підтвердила, що восени представить нову версію свого напою, виготовлену з американського тростинного цукру, однак основний рецепт з кукурудзяним сиропом залишиться без змін.

Про це повідомляє CNN.

Заява компанії пролунала після того, як колишній президент США Дональд Трамп на минулому тижні заявив, що Coca-Cola "погодилася використовувати тростинний цукор" у своїх продуктах. Утім, як пояснює сама компанія, мова йде не про зміну класичної рецептури, а про випуск окремої лінійки продукту.

"Ми почнемо випускати продукцію з американським тростинним цукром восени", — йдеться у фінансовому звіті Coca-Cola від 22 липня.

За словами генерального директора компанії Джеймса Квінсі, новий напій стане "довгостроковим варіантом для споживачів", які надають перевагу саме тростинному цукру. Він також нагадав, що Coca-Cola вже використовує такий цукор у ряді інших своїх напоїв у США — наприклад, у лимонадах і кавових напоях.

Окремі регіональні версії Coca-Cola — зокрема мексиканська Coca-Cola, яка широко продається і в США — також виробляються з використанням тростинного цукру, що популярно серед споживачів, які уникають кукурудзяного сиропу.

Питання підсолоджувачів — тема не лише смаку

Coca-Cola почала масово використовувати кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози ще у 1980-х роках, намагаючись зменшити витрати на тлі зростання цін на тростинний цукор. Але за останні роки сироп неодноразово критикували — зокрема, міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді-молодший частково пов’язує його із зростанням рівня ожиріння серед американців.

Новий продукт може допомогти компанії одночасно задовольнити запит частини споживачів, які віддають перевагу натуральному цукру, й уникнути зміни перевіреної класичної формули напою, яка залишається основним джерелом доходу бренду.

У Coca-Cola наголошують, що й надалі "використовуватимуть повний спектр доступних варіантів підсолоджувачів", аби враховувати смаки й запити споживачів.

СШАCoca-ColaДональд Трамп

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