БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайдорожча криптовалюта у світі – Bitcoin - за останні 24 години зросла в ціні майже на 10%, тим самим подолавши психологічно важливий рівень в $20 тисяч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після значного обвалу курс Bitcoin знову зростає: скільки коштує криптовалюта
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє Bloomerg, попит на ризиковані цифрові активи викликаний періодом слабкості долара. Станом на 15:00 за Києвом біткоїн торгується на рівні в $20,9 тис.підіймається в ціні
Найбільша у світі криптовалюта після того, як добою раніше вона обвалилася до локального мінімуму в $18,5 тис. Зауважується, що за останні три місяці біткоїн торгувався в діапазоні від $17,6 тис. до $25,2.
Своєю чергою, Ethereum, другий найдорожчий криптоактив, подорожчав за добу на 4% до $1700. Решта крипторинку теж почала дорожчати, а найкращу динаміку після біткоїна демонструє Polkadot – зростання майже на 8%.
До речі, наприкінці серпня 2022 року аналітики попереджали, що поточна ситуація на ринку відкриває можливості для покупки криптовалюти. Зазначалося, що останні зниження є негативним в короткостроковій перспективі, але вказує на можливість покупки біткоїна на початку вересня.
Нагадаємо, що біткоїн, як і раніше, торгується на 70% нижче своїх історичних максимумів, встановлених у листопаді 2021 року. Тоді вартість однієї монети сягала 69 тисяч, після чого почала стрімко знижуватися.
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09 09 2022 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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