Після зустрічі путіна і глави КНДР імпорт в росію різко зріс

Проєкт американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень зафіксував різке зростання кількості вантажних перевезень між Північною Кореєю і росією одразу після зустрічі лідерів.

Про це проєкт Beyond Parallel опублікував в звіті на сайті.

Супутниковий знімок залізничного об'єкта в північнокорейському місті Туманган на кордоні з росією, від 5 жовтня 2023 року зафіксував безпрецедентну кількість вантажних вагонів: близько 73.

Активність в Тумангані набагато вища за ту, яку американські аналітики спостерігали на об'єкті протягом останніх 5 років.

Також поруч триває будівництво, ймовірно, нового складського приміщення.

"З огляду на те, що Кім і путін обговорили на останньому саміті деякі питання військового обміну та співпраці, різке збільшення залізничного руху, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до росії", - написалор на сайті йдеться в публікації.

Нещодавно ми писали, що КНДР заявили, що відносини з росією є "потужною фортецею" для збереження миру.