КНДР заявили, що відносини з росією є "потужною фортецею" для збереження миру

Північна Корея відреагувала на критику Заходу її співпраці з росією.

Відносини між Північною Кореєю і росією служать "потужною фортецею" для збереження миру і стримування військових загроз з боку "імперіалістів", заявив у неділю, 1 жовтня, заступник міністра закордонних справ КНДР Ім Чон Іль.

Про це повідомляє Yonhap.

"Несправедлива і обурлива ворожість США до традиційних дружніх і партнерських відносин між КНДР і росією та спроба втручання в них вийшли за межі червоної лінії", - сказав Ім.

"Нещодавно США безпідставно назвали розвиток добросусідських відносин між двома країнами "порушенням резолюцій" ООН і "порушенням міжнародного права", намагаючись створити у світової громадськості хибне враження, що співпраця КНДР і росії становить "загрозу" глобальному миру і безпеці. Це яскраве вираження орієнтованого на гегемонію США способу мислення, заснованого на логіці конфронтації в стилі холодної війни", - продовжив він.

За його словами, "конфронтаційні" кроки США і Заходу підштовхнули північнокорейсько-російські відносини до розвитку, забезпечивши таким чином "баланс міжнародної механічної структури і подальше поліпшення світового стратегічного середовища безпеки".

"Відносини між КНДР і росією виходять на новий вищий щабель, згідно зі стратегічним рішенням вищого керівництва двох країн. Вони служать потужною фортецею і стратегічним опорним пунктом для збереження миру і стримування свавілля імперіалістів, військових погроз і втручання", - додав заступник глави МЗС КНДР.

З іншого боку, він заявив, що саме очолюваний США "альянс" стає все більш "небезпечним", оскільки загрожує незалежним суверенним державам.

"Тристоронній військовий альянс США - Японія - Південна Корея, який явно виявив ворожість до КНДР і сусідніх країн, і НАТО, організатор української кризи, - це просто ракові утворення, які ставлять під загрозу міжнародний порядок, заснований на цілях і принципах Статуту ООН, і становлять серйозну загрозу глобальному миру та безпеці", - заявив він.