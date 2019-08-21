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Після зустрічі з Макроном від Путіна очікують звільнення українських політв’язнів, - Зеркаль

"Ці питання обговорювалися"
Після зустрічі президентів Франції Емманюеля Макрона та Росії Володимира Путіна від Кремля очікують звільнення українських політв'язнів.
Після зустрічі з Макроном від Путіна очікують звільнення українських політв’язнів, - Зеркаль Фото:espreso.tv

"Ці питання обговорювалися, і від Путіна очікують подальших кроків", - сказала Олена Зеркаль, повідомляє "Громадське".

За даними "Меморіалу", 20 серпня в СІЗО "Лефортово" прийняли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка.

Раніше російський адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що не може знайти місце перебування українського політв'язня активіста Володимира Балуха, якого раніше вивезли з російської колонії №4 міста Торжок Тверської області

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