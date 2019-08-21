ПОЛІТИКА НОВИНИПісля зустрічі президентів Франції Емманюеля Макрона та Росії Володимира Путіна від Кремля очікують звільнення українських політв'язнів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після зустрічі з Макроном від Путіна очікують звільнення українських політв’язнів, - Зеркаль
"Ці питання обговорювалися"
Фото:espreso.tv
"Ці питання обговорювалися, і від Путіна очікують подальших кроків", - сказала Олена Зеркаль, повідомляє "Громадське".
За даними "Меморіалу", 20 серпня в СІЗО "Лефортово" прийняли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка.
Раніше російський адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що не може знайти місце перебування українського політв'язня активіста Володимира Балуха, якого раніше вивезли з російської колонії №4 міста Торжок Тверської області
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